Контракты на 500 миллиардов рублей заключило Минобороны РФ на форуме «Армия-2021»
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Минобороны РФ заключило госконтракты на поставку более чем 1,3 тысячи образцов вооружения и техники, сообщает ТАСС.
По его словам, «подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса», общая сумма соглашений - более 500 миллиардов рублей.
Криворучко отметид, что выполнение этих госконтрактов, помимо прочего, позволит выполнить ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Ранее гендиректор предприятия «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в ходе форума «Армия-2021» заявил о готовности компании поставлять оружие соседним с Афганистаном странам в случае угрозы со стороны запрещённого в России радикального движения «Талибан», сообщает Ura.ru.
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