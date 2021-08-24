Контракты на 500 миллиардов рублей заключило Минобороны РФ на форуме «Армия-2021»

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Минобороны РФ заключило госконтракты на поставку более чем 1,3 тысячи образцов вооружения и техники, сообщает ТАСС.

По его словам, «подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса», общая сумма соглашений - более 500 миллиардов рублей.

Криворучко отметид, что выполнение этих госконтрактов, помимо прочего, позволит выполнить ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее гендиректор предприятия «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в ходе форума «Армия-2021» заявил о готовности компании поставлять оружие соседним с Афганистаном странам в случае угрозы со стороны запрещённого в России радикального движения «Талибан», сообщает Ura.ru.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ВооружениеВооруженные Силы РФРоссийская АрмияМинобороны РФ
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