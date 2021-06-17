Военнослужащие России, Белоруссии и Сербии отработали передислокацию войск
Военнослужащие России, Белоруссии и Сербии в рамках тактического учения «Славянское братство-2021» отработали вопросы передислокации войск на большие расстояния. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Как отметили в ведомстве, до начала активной фазы учения подразделения участвующих в нем стран прошли подготовку и обучение, провели тренировки, а также сдали зачеты по требованиям безопасности.
В учении «Славянское братство-2021» задействованы около 100 военнослужащих из сводного подразделения специального назначения Сербии, 300 белорусских десантников на 60 единицах штатной военной техники, 500 военнослужащих из РФ и более 100 единиц военной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.
Тактическое учение проходит 17-18 июня на полигоне Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения в Краснодарском. В четверг состоялось торжественное открытие активной фазы тренировки, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Депутата Заксобрания Резника задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков
- Собянин сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве
- Володин призвал депутатов Госдумы убеждать россиян прививаться от COVID-19
- Режим ЧС ввели в Воронеже из-за аварии на водопроводе
- В ресторанах Москвы предложили ввести зоны для вакцинированных клиентов
- Захарова рассказала о перспективах нормализации отношений России и ЕС
- Студенту, который получил «четвёрку» из-за цвета волос, поставили «отлично»
- «Это бред!» Власти Москвы опровергли информацию о новом локдауне
- Московские власти разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников
- Роскомнадзор начал блокировать доступ к VPN-сервисам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru