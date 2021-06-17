Военнослужащие России, Белоруссии и Сербии отработали передислокацию войск

Военнослужащие России, Белоруссии и Сербии в рамках тактического учения «Славянское братство-2021» отработали вопросы передислокации войск на большие расстояния. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, до начала активной фазы учения подразделения участвующих в нем стран прошли подготовку и обучение, провели тренировки, а также сдали зачеты по требованиям безопасности.

В учении «Славянское братство-2021» задействованы около 100 военнослужащих из сводного подразделения специального назначения Сербии, 300 белорусских десантников на 60 единицах штатной военной техники, 500 военнослужащих из РФ и более 100 единиц военной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Тактическое учение проходит 17-18 июня на полигоне Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения в Краснодарском. В четверг состоялось торжественное открытие активной фазы тренировки, отмечает Газета.ру.



