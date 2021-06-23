Военного атташе при посольстве Великобритании вызвали в Минобороны РФ
23 июня 202114:24
Британский эсминец нарушил государственные границы России в Черном море. Из-за этого в Минобороны России вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Ранее стало известно, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ приостановил нарушение государственной границы британским эсминцем. Российские военные сделали предупредительные выстрелы и сбросили четыре авиабомбы.
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23 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru