Военного атташе при посольстве Великобритании вызвали в Минобороны РФ

Британский эсминец нарушил государственные границы России в Черном море. Из-за этого в Минобороны России вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее стало известно, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ приостановил нарушение государственной границы британским эсминцем. Российские военные сделали предупредительные выстрелы и сбросили четыре авиабомбы.


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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:Минобороны РФ
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