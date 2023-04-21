Назначены командующие Балтийского и Тихоокеанского флотов
21 апреля 202312:34
Адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом России. Вице-адмирал Владимир Воробьев назначен на должность командующего Балтийским флотом.
Источник ТАСС сообщил, что Воробьев сменил на этом посту Лиину.
Ранее стало известно, что командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России адмирал Сергей Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас. Отмечается, что Авакянц оставил должность командующего флотом, так как достиг предельного возраста нахождения на военной службе, сообщает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru