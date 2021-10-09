Военная прокуратура инициировала проверку после видео с избиением в Хабаровском крае
Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края. Она связана с избиением молодого военнослужащего. Видео инцидента появилось в Telegram-каналах, отмечает РИА Новости.
«По поручению главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», — цитирует заявление ведомства RT.
Прокуроры начали выяснять обстоятельства происшествия.
Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что в российской армии, по его мнению, произошел «большой спад дедовщины благодаря командованию воинских частей и Минобороны».
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