Военкоры сообщили, что генерал Анашкин был снят с должности

Российские военкоры сообщают о снятии с должности командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина.

Военкор Котенок заявил, что для ВСУ наступили «черные дни»

Среди причин называются проблемы на Северском направлении и введение в заблуждение высшего командования о реальной обстановке. Об этом пишут «Рыбарь» и Юрий Котёнок.

Минобороны России пока официального информацию не комментировало.

Геннадий Анашкин — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. С 2021 по 2022 год он командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Врио командующего войсками Южного военного округа стал в мае 2024 года.

Ранее Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему капитану спецподразделения «Альфа» Борису Чукаеву, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Александр Река / ТАСС
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры