Военкоры сообщили, что генерал Анашкин был снят с должности
Российские военкоры сообщают о снятии с должности командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина.
Среди причин называются проблемы на Северском направлении и введение в заблуждение высшего командования о реальной обстановке. Об этом пишут «Рыбарь» и Юрий Котёнок.
Минобороны России пока официального информацию не комментировало.
Геннадий Анашкин — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. С 2021 по 2022 год он командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Врио командующего войсками Южного военного округа стал в мае 2024 года.
Ранее Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему капитану спецподразделения «Альфа» Борису Чукаеву, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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