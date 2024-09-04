Суд подтвердил арест имущества дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова
Подтверждён обеспечительный арест имущества дочери начальника главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Арестована, в частности, её квартира.
Решение вынес 235 гарнизонный военный суд. Как передает RT, ранее Кузнецов подал жалобу на получение следствием сведений о своей семье без его ведома. Таким образом он пытался оспорить решение Басманного районного суда Москвы, который арестовал 100-метровую квартиру дочери высокопоставленного военного в районе Рублёвского шоссе.
Однако суд жалобу генерала отклонил. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о взятке в отношении начальника кадрового главка Минобороны в мае. Кузнецов отправлен в следственный изолятор.
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