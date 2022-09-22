Военком Якутии: Мобилизованным будут платить от 205 тысяч рублей в месяц
Мобилизованные россияне будут получать выплаты в размере от 205 тысяч рублей ежемесячно. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.
«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», — отметил военком в беседе с РИА Новости.
Авдонин напомнил, что частичная мобилизация коснется в первую очередь молодых людей, которые отслужили в армии не более трех лет назад и имеют навыки военной службы, сообщает телеканал «360».
Накануне президент Владимир Путин заявил о введении в России частичной мобилизации. Призыву подлежат граждане, имеющие необходимую военную специализацию и боевой опыт, пишет РИА ФАН.
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