Военком Якутии: Мобилизованным будут платить от 205 тысяч рублей в месяц

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», — отметил военком в беседе с РИА Новости.

Авдонин напомнил, что частичная мобилизация коснется в первую очередь молодых людей, которые отслужили в армии не более трех лет назад и имеют навыки военной службы, сообщает телеканал «360».

Накануне президент Владимир Путин заявил о введении в России частичной мобилизации. Призыву подлежат граждане, имеющие необходимую военную специализацию и боевой опыт, пишет РИА ФАН.