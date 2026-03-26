Военэксперт Сивков рассказал, когда Россия полностью разгромит ВСУ

Российская армия может полностью разгромить Вооруженные силы Украины в течение трех месяцев. Об этом NEWS.ru заявил доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков.

Он отметил, что для достижения этой цели необходимо политическое решение руководства РФ о проведении наступательной операции.

«В этом случае количество освобожденных населенных пунктов, таких как хутор или село, за сутки может достигать 200–300 единиц с продвижением на 40–50 километров», - указал эксперт.

Сивков добавил, что в настоящее время российские войска, помимо прочего, «уничтожают энергетику и военную экономику» Украины.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил «Радиоточке НСН», что поставки оружия на Украину и постоянные атаки дронов пока не позволяют развивать наступление ВС РФ в сторону города Орехов, который является ключом к Запорожью.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
