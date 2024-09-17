Аналитик Матвийчук объяснил, кого коснется увеличение численности армии РФ

По его мнению, также может быть увеличена численность специалистов, необходимых для обслуживания дежурных средств, предупреждающих о ракетно-ядерном нападении.

Кроме того, он указал, что штатная численность войск в полтора млн человек предполагает резерв, в который входят минимум три млн граждан.

«Есть такое понятие, как служба в резерве, откуда приходит пополнение в случае потерь или увольнения», — заключил Матвийчук.

Ранее президент России Владимир Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек, сообщает RT.

