Аналитик Матвийчук объяснил, кого коснется увеличение численности армии РФ

Увеличение численности Вооруженных сил РФ может коснуться в первую очередь специалистов беспилотной авиации. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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По его мнению, также может быть увеличена численность специалистов, необходимых для обслуживания дежурных средств, предупреждающих о ракетно-ядерном нападении.

Кроме того, он указал, что штатная численность войск в полтора млн человек предполагает резерв, в который входят минимум три млн граждан.

«Есть такое понятие, как служба в резерве, откуда приходит пополнение в случае потерь или увольнения», — заключил Матвийчук.

Ранее президент России Владимир Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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