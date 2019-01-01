Внезапная проверка боеготовности началась в ЦВО
Внезапную проверку боеготовности по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, начали в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.
По его словам, в высшую боевую готовность с 6:00 утра по Москве приводятся органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Как отмечает RT, проверка продлится до 28 июня. Она направлена на оценку боеспособности армии и проверку способности противостоять террористическим угрозам, которые сохраняются в Центрально-Азиатском регионе, отмечает телеканал «360».
Добавим, ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал об особенностях управляемой ракеты «Хризантема-В», которая установила новый мировой рекорд в пробивании брони.
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