Внезапная проверка боеготовности началась в ЦВО

Внезапную проверку боеготовности по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, начали в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, в высшую боевую готовность с 6:00 утра по Москве приводятся органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Как отмечает RT, проверка продлится до 28 июня. Она направлена на оценку боеспособности армии и проверку способности противостоять террористическим угрозам, которые сохраняются в Центрально-Азиатском регионе, отмечает телеканал «360».

Добавим, ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал об особенностях управляемой ракеты «Хризантема-В», которая установила новый мировой рекорд в пробивании брони.

