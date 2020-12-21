ВМС США приказано вести более агрессивную стратегию против России

Военно-морской флот США примет «более агрессивную» военную стратегию против России и Китая, сообщает издание Guardian со ссылкой на отчет командования Корпуса морской пехоты, ВМФ и Береговой охраны страны.

Согласно документу, Москва и Пекин стали «решительными соперниками» Вашингтона, а Китай представляет «самую серьезную долгосрочную стратегическую угрозу».

Как говорится в докладе Пентагона, в случае войны Китай, как и Россия, попытаются первыми захватить территорию предполагаемого конфликта, прежде чем США и их союзники смогут результативно отреагировать. Для сохранения стратегического преимущества Вашингтон планирует модернизировать свои Военно-морские силы.

Напомним, в ноябре большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предотвратил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США «Джон Маккейн».

Инцидент произошел рано утром во вторник в заливе Петра Великого в Японском море, сообщило Минобороны РФ.

