Китай назвал проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив провокацией
31 декабря 202010:06
Министерство обороны КНР расценило проход двух кораблей ВМС США через Тайваньский пролив как провокацию, пишет «Интерфакс».
В заявлении Народно-освободительной армии Китая отмечается, что китайские военные самолеты отслеживали передвижение американских кораблей.
Седьмой флот США опубликовал заявление, в котором сообщил, что США «будут летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru