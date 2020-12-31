Китай назвал проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив провокацией

Министерство обороны КНР расценило проход двух кораблей ВМС США через Тайваньский пролив как провокацию, пишет «Интерфакс».

В заявлении Народно-освободительной армии Китая отмечается, что китайские военные самолеты отслеживали передвижение американских кораблей.

Седьмой флот США опубликовал заявление, в котором сообщил, что США «будут летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ//РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньКитайСША
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