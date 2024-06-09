ВМФ России в 2024 году получит около 50 кораблей и обеспечивающих судов

Он напомнил, что в прошлом году ВМФ получил 32 корабля, включая суда снабжения. По словам представителя ведомства, Россия наращивает темпы строительства кораблей для флота.

«Это не только лодки, фрегаты, корветы, малые ракетные корабли, там есть и обеспечивающие суда», - отметил Евтухов.

Отряд из четырех кораблей ВМФ России 12 июня прибудет с официальным визитом в порт Гаваны, сообщает «Радиоточка НСН».

