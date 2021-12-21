Две новые атомные подлодки вошли в состав ВМФ России

Военно-морские флаги подняли на новых атомных подлодках «Новосибирск» и «Князь Олег». Старт церемонии во время расширенной коллегии Минобороны дал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Тихоокеанский флот России получит четыре атомных подлодки

Российский лидер поблагодарил коллектив «Севмаша», где были построены новые подводные лодки.

Глава государства напомнил, что «Князь Олег» оснащён баллистическими ракетами «Булава», а «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

По словам Путина, благодаря этому новые подлодки способны бороться с морскими и наземными целями, что делает их «грозной ударной силой».

Ранее в России стартовали испытания беспилотного летательного аппарата с бортовым радиолокационным комплексом, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: sevmash.ru
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