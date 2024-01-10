Главком ВМФ: Пять бригад морской пехоты переформируют в дивизию

Пять бригад морской пехоты на флотах планируют переформировать в дивизию, полк морской пехоты Каспийской флотилии – в бригаду. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морского флота России Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда».

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Как отметил адмирал, изменения запланированы в среднесрочной перспективе «в целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил сформировать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ на базе уже существующих бригад.

Между тем Минобороны сообщило, что в 2024 году ВМФ усилят в том числе ракетный корабль «Буря», подлодка «Кронштадт», несколько малых ракетных и патрульных кораблей, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ВоеннослужащиеВМФ РФ

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