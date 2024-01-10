Главком ВМФ: Пять бригад морской пехоты переформируют в дивизию
Пять бригад морской пехоты на флотах планируют переформировать в дивизию, полк морской пехоты Каспийской флотилии – в бригаду. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морского флота России Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда».
Как отметил адмирал, изменения запланированы в среднесрочной перспективе «в целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил сформировать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ на базе уже существующих бригад.
Между тем Минобороны сообщило, что в 2024 году ВМФ усилят в том числе ракетный корабль «Буря», подлодка «Кронштадт», несколько малых ракетных и патрульных кораблей, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс
- Получивший гражданство РФ боксер Кевин Джонсон начал учить русский язык
- Компания Apple начала выплачивать компенсацию владельцам iPhone из-за батарей
- Клуб «Мутабор» закрыли на 90 суток
- СМИ: Все весенние концерты группы «Щенки» могут отменить
- Хинштейн предложил проверять психическое здоровье трудовых мигрантов
- «Шампанское после концерта»: Писатель Додолев объяснил потерю голоса Пугачевой
- Певец Александр Маршал назвал причины травли SHAMAN
- Певец Шарлот извинился перед Путиным и патриархом Кириллом
- АТОР: Отдых в Таиланде, ОАЭ и Египте во второй половине января подешевел до 30%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru