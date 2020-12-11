ВМФ России рассказал о получении четырех боевых кораблей до конца года
Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в интервью официальной газете ВС РФ "Красная звезда" рассказал о том, что боевой состав Военно-морского флота России (ВМФ) до конца 2020 года должен пополнится кораблем противоминной обороны, большим десантным кораблем и двумя новыми корветами. Об этом сообщает ТАСС.
Главнокомандующий рассказал, что в декабре флот примет в свои ряды корабль "Петр Моргунов", корвет "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов", а также корабль противоминной обороны "Яков Баляев". По данным адмирала, в 2020 году флот пополнился 40 новыми боевыми кораблями, подводными лодками, катерами.
Он подчеркнул, что командование флота тесно сотрудничает с проектно-конструкторскими организациями, с Объединенной судостроительной корпорацией, различными судостроительными и судоремонтными предприятиями. Евменов также упомянул строительство ракетных подводных крейсеров "Борей-А" и атомных подводных лодок "Ясень-М", а также напомнил о разработке новых проектов дизель-электрических подводных лодок, малых ракетных кораблей, судов класса "фрегат".
Ранее в среду 9 декабря вице-адмирал Александр Моисеев в интервью "Красной звезде" заявил, что госиспытания атомной подводной лодки "Казань" проекта "Ясень-М" также должны быть завершены до конца текущего года.
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