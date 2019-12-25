Новейшая подлодка «Новосибирск» спущена на воду
Атомную подводную лодку «Новосибирск» спустили на воду на предприятии «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области. Это первая серийная субмарина проекта 885М «Ясень-М».
Команду на спуск корабля дал исполняющий обязанности директора верфи Сергей Воронько. А традиционную бутылку шампанского о борт подлодки разбил капитан 2-го ранга Максим Шпирко, отмечает Газета.ру.
Субмарины этого проекта станут тише своих предшественников. Кроме того, они оснащены модернизированной бортовой электроникой. Подлодка отличается укороченным корпусом и расширенным боевым комплектом. На вооружении «Ясень-М», в частности, стоят крылатые ракеты «Калибр-М».
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