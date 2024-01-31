ВМФ России получил подлодку проекта 677 «Кронштадт»

Церемония поднятия военно-морского флага на субмарине состоялась на построившем судно заводе «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Как отметил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, «Кронштадт» — подлодка нового поколения, основанная на новых физических принципах и несущая «грозное оружие».

«Не случайно эта лодка носит название "Кронштадт". Кронштадт – это то место, откуда начинался российский флот, это тот отправной пункт, откуда в кругосветное плавание уходили российские, советские и опять российские корабли», — подчеркнул адмирал.

Позже Евменов заявил журналистам, что следующую субмарину этого проекта — «Великие Луки» — передадут ВМФ в текущем году. Сейчас подлодка проходит испытания.

