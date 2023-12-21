ВМФ России получит три ракетоносца класса «Борей-А»

Три стратегических ракетоносца класса «Борей-А» в ближайшие годы пополнят состав Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил гендиректор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш») Михаил Будниченко, передает ТАСС.

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«В ближайшие годы ... со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», — указал Будниченко.

Суда передадут в рамках государственной программы вооружения.

Кроме того, «Севмаш» возведет пять подводных лодок класса «Ясень-М», пишет RT.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов заявлял, что в начале следующего года в состав флота примут один ледокол, многофункциональные суда, корабли снабжения, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов
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