ВМФ России получит три ракетоносца класса «Борей-А»

В Саратовской области 125 детей сняли с поезда из-за температуры у одного из них

Президент Аргентины подписал указ о проведении 366 экономических реформ

Более чем половине россиян в этом году прибавили зарплату

Самым популярным фильмом на пиратских ресурсах в 2023 году стал новый «Аватар»

Тренер Валерий Непомнящий заявил, что сборная России по футболу ничего не получит от перехода в Азиатскую конфедерацию