ВМФ России получит три ракетоносца класса «Борей-А»
Три стратегических ракетоносца класса «Борей-А» в ближайшие годы пополнят состав Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил гендиректор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш») Михаил Будниченко, передает ТАСС.
«В ближайшие годы ... со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», — указал Будниченко.
Суда передадут в рамках государственной программы вооружения.
Кроме того, «Севмаш» возведет пять подводных лодок класса «Ясень-М», пишет RT.
Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов заявлял, что в начале следующего года в состав флота примут один ледокол, многофункциональные суда, корабли снабжения, напоминает РЕН ТВ.
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