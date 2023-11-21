Шойгу: Новые суда пополнят состав ближней морской зоны для ВМФ России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе заседания коллегии военного ведомства, что до конца текущего года ВМФ России может получить еще четыре судна ближней морской зоны. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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По словам Шойгу, речь идет о трех малых ракетных кораблей и противоминном судне. При этом состав кораблей ближней морской зоны уже пополнили малое ракетное судно и два многоцелевых корвета, отметил министр.

Ранее Шойгу заявил, что все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены главкому ВМФ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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