Шойгу: Новые суда пополнят состав ближней морской зоны для ВМФ России

По словам Шойгу, речь идет о трех малых ракетных кораблей и противоминном судне. При этом состав кораблей ближней морской зоны уже пополнили малое ракетное судно и два многоцелевых корвета, отметил министр.

Ранее Шойгу заявил, что все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены главкому ВМФ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

