Власти Севастополя предупредили о тренировке Черноморского флота

Черноморский флот проведет ночные учения с огневыми стрельбами в районе Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, до приблизительно полуночи Черноморский флот будет проводить учения с огневыми стрельбами из различных видов стрелкового оружия на внешнем рейде.

В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников

Это уже не первые учения флота, которые проходят в Севастополе в последнее время.

22 июня в районе Северного и Южного молов, а также бухт Стрелецкой и Камышовой проходили тренировки расчетов ППДО с огневой подготовкой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымСевастопольЧерноморский Флот РФ

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