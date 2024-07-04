Власти Севастополя предупредили о тренировке Черноморского флота

Это уже не первые учения флота, которые проходят в Севастополе в последнее время.

22 июня в районе Северного и Южного молов, а также бухт Стрелецкой и Камышовой проходили тренировки расчетов ППДО с огневой подготовкой, передает «Радиоточка НСН».