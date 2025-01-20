Власти Марий Эл увеличили выплаты добровольцам до 1,8 миллионов рублей

Власти Марий Эл увеличили единовременную выплату для добровольцев, заключивших контракт для участия в специальной военной операции, с 1,4 до 1,8 миллиона рублей. Указ, подписанный главой республики Юрием Зайцевым, был опубликован в его Telegram-канале.

По словам Зайцева, увеличение выплаты на 400 тысяч рублей касается жителей региона и иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами России или войсками национальной гвардии. Также Минобороны России добавляет еще 400 тысяч рублей.