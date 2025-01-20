Власти Марий Эл увеличили выплаты добровольцам до 1,8 миллионов рублей

Власти Марий Эл увеличили единовременную выплату для добровольцев, заключивших контракт для участия в специальной военной операции, с 1,4 до 1,8 миллиона рублей. Указ, подписанный главой республики Юрием Зайцевым, был опубликован в его Telegram-канале.

По словам Зайцева, увеличение выплаты на 400 тысяч рублей касается жителей региона и иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами России или войсками национальной гвардии. Также Минобороны России добавляет еще 400 тысяч рублей.

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Для призванных на военную службу по контракту сумма выплаты составит 1 миллион рублей. Глава республики отметил, что, несмотря на значимость материальной помощи, большинство добровольцев идут на службу, чтобы защитить свои семьи и страну.

Зайцев добавил, что в республике действуют около 50 мер социальной поддержки для участников спецоперации и их семей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Марий ЭлСпецоперацияДобровольцыВыплаты

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