Власти Марий Эл увеличили выплаты добровольцам до 1,8 миллионов рублей
Власти Марий Эл увеличили единовременную выплату для добровольцев, заключивших контракт для участия в специальной военной операции, с 1,4 до 1,8 миллиона рублей. Указ, подписанный главой республики Юрием Зайцевым, был опубликован в его Telegram-канале.
По словам Зайцева, увеличение выплаты на 400 тысяч рублей касается жителей региона и иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами России или войсками национальной гвардии. Также Минобороны России добавляет еще 400 тысяч рублей.
Для призванных на военную службу по контракту сумма выплаты составит 1 миллион рублей. Глава республики отметил, что, несмотря на значимость материальной помощи, большинство добровольцев идут на службу, чтобы защитить свои семьи и страну.
Зайцев добавил, что в республике действуют около 50 мер социальной поддержки для участников спецоперации и их семей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru