Владимир Путин сменил главкома ВМФ

Владимир Путин назначил Николая Евменова главкомом Военно-морского флота. Как пишет ТАСС, кроме того, глава государства сменил командующих Черноморским и Северным флотами. Первым теперь будет руководить вице-адмирал Игорь Осипов, вторым – вице-адмирал Александр Моисеев.

Источник отмечает, что бывший главком ВМФ Владимир Королев переходит на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация», отмечает RT.

Напомним, в марте Военно-морской флот России опубликовал видео, на которых запечатлен новый атомный ракетный крейсер типа «Борей». Ролик был приурочен ко Дню моряка-подводника, который отмечается 19 марта.

Ранее НСН сообщала, что америкaнское издaние Military Watch нaзвaло российский aтомный крейсер «Aдмирaл Нaхимов» сaмым мощным корaблем в мире. Журнaл отмечaет, что модернизaция, которую прошел корaбль, не только увеличилa срок его службы, но и добaвилa ему боевой мощи. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в интервью НСН отметил, что крейсер «Адмирал Нахимов» обрел мощь после модернизации. По мнению адмирала, в России есть еще один корабль, который был изначально произведен как наиболее мощный в ВМФ РФ.

