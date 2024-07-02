Путин присвоил наименование «гвардейская» 999-й авиабазе
Президент РФ Владимир Путин присвоил 999-й авиабазе почётное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что почётное наименование было присвоено авиабазе «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях в условиях вооружённых конфликтов».
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - отмечается в документе.
Ранее Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru