Путин присвоил наименование «гвардейская» 999-й авиабазе

Президент РФ Владимир Путин присвоил 999-й авиабазе почётное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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В документе говорится, что почётное наименование было присвоено авиабазе «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях в условиях вооружённых конфликтов».

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - отмечается в документе.

Ранее Путин присвоил звания Героев России космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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