ВКС России получили вторую за год партию истребителей Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») передала Воздушно-космическим силам РФ вторую в 2023 году партию самолетов Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Истребители-бомбардировщики были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Самолеты передали Минобороны после полного комплекса наземных и летных испытаний, пишет RT.
Как отметил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, Су-34 «отлично зарекомендовал себя в войсках».
По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация уже ведет работу для обеспечения поставок машин в 2024 году.
Ранее Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал ВКС очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, напоминает Ura.ru.
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