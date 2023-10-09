ВКС России получили вторую за год партию истребителей Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех») передала Воздушно-космическим силам РФ вторую в 2023 году партию самолетов Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

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Истребители-бомбардировщики были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Самолеты передали Минобороны после полного комплекса наземных и летных испытаний, пишет RT.

Как отметил первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, Су-34 «отлично зарекомендовал себя в войсках».

По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация уже ведет работу для обеспечения поставок машин в 2024 году.

Ранее Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал ВКС очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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