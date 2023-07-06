Умер летчик Леонид Попов, участвовавший в первых испытаниях МиГ-31

Леонид Попов — Герой России, заслуженный штурман-испытатель СССР. Он принимал участие в первых испытаниях и вылетах всех модификаций военных самолетов МиГ-31. Совместно с пилотом Романом Таскаевым Попов впервые в мире пересек на истребителе МиГ-31 Северный полюс в 1987 году.

Ранее сообщалось о смерти на 81-м году жизни советского космонавта, Героя Советского Союза и России Валерия Полякова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

