Умер летчик Леонид Попов, участвовавший в первых испытаниях МиГ-31
Легендарный советский летчик-испытатель Леонид Попов скончался в собственном доме в Подмосковье на 82-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Леонид Попов — Герой России, заслуженный штурман-испытатель СССР. Он принимал участие в первых испытаниях и вылетах всех модификаций военных самолетов МиГ-31. Совместно с пилотом Романом Таскаевым Попов впервые в мире пересек на истребителе МиГ-31 Северный полюс в 1987 году.
Ранее сообщалось о смерти на 81-м году жизни советского космонавта, Героя Советского Союза и России Валерия Полякова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк «Открытие» ликвидируют в 2025 году
- Белый дом: США продолжат добиваться военного успеха Украины
- Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе с Украины
- Business Insider: запрет России на въезд польских грузовиков серьезно ударит по Варшаве
- Балицкий: На ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива
- Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» передадут ВМФ в декабре 2023 года
- СМИ: в здании загоревшегося в Москве бизнес-центра заблокированы люди
- СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
- Зеленский заявил, что президент Болгарии отказал ему в предоставлении вооружения
- Госдеп призвал Россию продлить зерновую сделку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru