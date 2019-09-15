Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

Черноморский флот России ведет постоянное наблюдение за судном Yuma Военно-морских сил США. Американское судно зашло в акваторию Чёрного моря около 17:30 мск в субботу, 14 сентября.

«Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября в акваторию Чёрного моря», — сообщает РИА Новости, цитируя информацию Национального центра управления обороной России.