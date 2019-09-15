Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот России ведет постоянное наблюдение за судном Yuma Военно-морских сил США. Американское судно зашло в акваторию Чёрного моря около 17:30 мск в субботу, 14 сентября.
«Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября в акваторию Чёрного моря», — сообщает РИА Новости, цитируя информацию Национального центра управления обороной России.
«Непрерывное слежение» за американским судном осуществляется дежурными силами и средствами российских моряков.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что увидел в прогнозах военного эксперта США о войне с РФ голливудский сценарий.
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