Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

15 сентября11:54

Черноморский флот России ведет постоянное наблюдение за судном Yuma Военно-морских сил США. Американское судно зашло в акваторию Чёрного моря около 17:30 мск в субботу, 14 сентября.

«Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября в акваторию Чёрного моря», — сообщает РИА Новости, цитируя информацию Национального центра управления обороной России.

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«Непрерывное слежение» за американским судном осуществляется дежурными силами и средствами российских моряков.

Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что увидел в прогнозах военного эксперта США о войне с РФ голливудский сценарий.


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ФОТО: РИА Новости
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