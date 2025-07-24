Вернувшиеся из плена российские бойцы прибыли в Подмосковье
Самолет с российскими военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории, прибыл в один из аэропортов в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны.
Ведомство опубликовало видео, где показано, как борт движется по территории аэродрома, из него выходят военные и направляются к автобусам. Бойцы в ролике поблагодарили Минобороны и главу государства Владимира Путина за свое возвращение, а также призвали военнослужащих «продолжать делать дело» на фронте.
Ранее военное ведомство сообщило, что в соответствии с договоренностями России и Украины в РФ вернули еще одну группу российских бойцов, пишет Ura.ru. Киеву передали взамен группу пленных ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru