Вернувшиеся из плена российские бойцы прибыли в Подмосковье

Самолет с российскими военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории, прибыл в один из аэропортов в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны.

Ведомство опубликовало видео, где показано, как борт движется по территории аэродрома, из него выходят военные и направляются к автобусам. Бойцы в ролике поблагодарили Минобороны и главу государства Владимира Путина за свое возвращение, а также призвали военнослужащих «продолжать делать дело» на фронте.

Ранее военное ведомство сообщило, что в соответствии с договоренностями России и Украины в РФ вернули еще одну группу российских бойцов, пишет Ura.ru. Киеву передали взамен группу пленных ВСУ.

