Венесуэла и РФ договорились о взаимных визитах военных кораблей
В Москве прошла встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с венесуэльским коллегой Владимиром Падрино Лопесом. Как сообщает пресс-служба Минобороны, стороны договорились о взаимных визитах военных кораблей.
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили политическую ситуацию в Венесуэле. Шойгу выразил поддержку руководству республики от российской стороны. «Поддерживаем усилия руководства республики в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть», — приводит его слова пресс-служба.
Также в ходе встречи было обговорено военно-техническое сотрудничество стран.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что военное присутствие российского контингента в Венесуэле необходимо.
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