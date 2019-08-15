Венесуэла и РФ договорились о взаимных визитах военных кораблей

В Москве прошла встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с венесуэльским коллегой Владимиром Падрино Лопесом. Как сообщает пресс-служба Минобороны, стороны договорились о взаимных визитах военных кораблей.

«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили политическую ситуацию в Венесуэле. Шойгу выразил поддержку руководству республики от российской стороны. «Поддерживаем усилия руководства республики в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам США сменить законно избранную власть», — приводит его слова пресс-служба.

Также в ходе встречи было обговорено военно-техническое сотрудничество стран.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что военное присутствие российского контингента в Венесуэле необходимо.

