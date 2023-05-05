Великобритания ещё не приняла решение о передаче Украине снарядов для гаубиц
Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон рассматривает возможность увеличения объёмов производства боеприпасов калибра 155 мм, сообщает РИА Новости.
В письменном ответе на вопрос лорда Бленкатры она указала, что каких-либо решений о передаче снарядов Украине ещё не принималось.
«Минобороны рассматривает варианты увеличить производство... в ответ на извлеченные из конфликта на Украине уроки... Никаких решений по вопросу выделения Киеву какой-либо части увеличенного производства принято не было», - подчеркнула Голди.
Ранее Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине боеприпасов с обеднённым ураном не является ядерной эскалацией и не угрожает России, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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