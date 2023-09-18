В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе «БАС-80»

Собранные из композитных материалов дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80» передали военным для испытаний в зоне специальной военной операции. Об этом заявил управляющий директор предприятия-разработчика аппарата НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров в беседе с РИА Новости.

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«Мы передали "Царским волкам" (военно-техническому центру. - НСН) пару наших "БАС-80", чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения», — поделился Дудоров.

Также разработчик ожидает рекомендаций по комплектующим исходя из условий эксплуатации.

Как отметил директор «Андроидной техники», за счет применения композитных материалов — карбона или стеклопластика — беспилотник получился максимально легким и компактным и весит всего 1,7 килограмма, пишет RT. Благодаря складным крыльям дрон может помещаться в тубус, в котором и переносится. Аппарат запускается за счет стартового порохового заряда, его полезная нагрузка – 500 г с возможностью увеличения до 2 кг, отмечает телеканал «360».

Дудоров рассказал, что испытания БПЛА проходят успешно, «БАС-80» подтвердил технические характеристики: максимальную скорость полета до 130 км/ч, высоту полета до 200 м и дальность до 30 км.

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ФОТО: РИА Новости
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