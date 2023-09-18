В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе «БАС-80»
Собранные из композитных материалов дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80» передали военным для испытаний в зоне специальной военной операции. Об этом заявил управляющий директор предприятия-разработчика аппарата НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров в беседе с РИА Новости.
«Мы передали "Царским волкам" (военно-техническому центру. - НСН) пару наших "БАС-80", чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения», — поделился Дудоров.
Также разработчик ожидает рекомендаций по комплектующим исходя из условий эксплуатации.
Как отметил директор «Андроидной техники», за счет применения композитных материалов — карбона или стеклопластика — беспилотник получился максимально легким и компактным и весит всего 1,7 килограмма, пишет RT. Благодаря складным крыльям дрон может помещаться в тубус, в котором и переносится. Аппарат запускается за счет стартового порохового заряда, его полезная нагрузка – 500 г с возможностью увеличения до 2 кг, отмечает телеканал «360».
Дудоров рассказал, что испытания БПЛА проходят успешно, «БАС-80» подтвердил технические характеристики: максимальную скорость полета до 130 км/ч, высоту полета до 200 м и дальность до 30 км.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ходаковский: Погиб командир 31-й Ульяновской ДШБ Андрей Кондрашкин
- В Ливии опровергли данные ООН о гибели 11 тысяч человек из-за наводнений
- В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе «БАС-80»
- «Много смертей за мелочь»: Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ
- Рогов: элитные войска ВСУ в Запорожской области попросили вывести их с передовой
- Shot: Киллер-рецидивист сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения
- На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук
- Депутат Шеремет раскритиковал условия Шольца для мира на Украине
- Суд ООН начинает слушания по иску Киева против России о конвенции о геноциде
- В Белом доме заявили, что эскалация на Украине навредит безопасности США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru