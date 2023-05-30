В ЛНР рассказали о попытке ВСУ пойти в наступление под Артемовском
Украинские подразделения попытались пойти в наступление к северу от Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в беседе с ТАСС.
«Накануне у противника были попытки продвинуться севернее Артемовска на наши позиции», — отметил собеседник агентства.
Российские военные отразили эти попытки. Как отметил Киселев, ВСУ «не могут смириться» с освобождением Артемовска и бьют по городу «куда глаза глядят»: по многоквартирным домам и частному сектору, где еще остаются мирные жители.
«Таким образом пытаются уничтожить Артемовск до основания», — подчеркнул эксперт.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска не пытаются отбить Артемовск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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