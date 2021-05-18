В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца в полтриллиона рублей
Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. Об этом РИА НОВОСТИ сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
По его словам, в настоящее время есть разные оценки стоимости строительства, к тому же при создании масштабных кораблей есть риск столкнуться с удорожанием по мере строительства.
Поспелов подчеркнул, что на этапе планирование все риски будут учтены, иначе можно уйти в долгострой на многие годы.
Сообщается, что российский авианосец будет дешевле и меньше американских – 70-80 тысяч тонн водоизмещения против 110 тысяч соответственно.
Сегодня у ВМФ есть всего один корабль, способный запускать и принимать истребители — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас проходит плановую модернизацию.
Ранее сообщалось, что в настоящее время Россия является «мировым танковым королем», так как сравниться с РФ по числу танков не может ни одна страна мира. В стране насчитывается около 13 тысяч танков, многие из которых старше, чем их экипажи.
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