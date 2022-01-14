В Восточном округе внезапно проверили боевую готовность войск
В Восточном военном округе проводят внезапную проверку боевой готовности войск. Об этом рассказали в Минобороны России.
По сообщениям ведомства, это поможет оценить готовность к выполнению задач после перегруппировки военных по территории нашей страны на большие расстояния.
Отмечается, что особое внимание будет уделено деятельности транспорта, использующегося для перевозки военно-служащих.
В Минобороны добавили, что после того, как войска прибудут в удаленные районы, они проведут боевые стрельбы и тактические учения.
Подразделениям ВВО также предстоит отработать спектр задач по организации всестороннего обеспечения, сообщает RT.
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