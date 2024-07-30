В ВМФ России проходят учения с участием 20 тысяч человек
30 июля 202406:34
В России начались плановые учения трёх флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота, сообщает RT.
В них участвуют более 20 тыс. человек.
По данным Минобороны РФ, главной целью маневров является проверка действий органов военного управления ВМФ. В учениях участвуют около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 беспилотных беспилотников, более 200 единиц военной и специальной техники.
Ранее корабли ТОФ прибыли в китайский порт Чжаньцзян для совместных учений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru