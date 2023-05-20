В ВДВ в зоне спецоперации поступило обмундирование нового поколения

Воздушно-десантные войска РФ, выполняющие боевые задачи в зоне проведения спецоперации, получили комплекты полевого обмундирования нового поколения. Об этом сообщили в Минобороны.

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«В воздушно-десантные войска ... поступили всесезонные комплекты полевого обмундирования ... (ВКПО 3.0). Новое поколение ВКПО изготовлено из материалов с улучшенными свойствами», — отмечается в сообщении.

Обмундирование обладает повышенными эргономическими характеристиками. В первую поставку для ВДВ вошли летние костюмы, головные уборы, влаго-ветрозащитные комплекты, тактическая обувь.

Новую форму уже испытали в боевых действиях в различных погодных условиях. Бойцы высоко оценили удобство и практичность ВКПО.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияМинобороны РФВДВ

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