В ВДВ в зоне спецоперации поступило обмундирование нового поколения
Воздушно-десантные войска РФ, выполняющие боевые задачи в зоне проведения спецоперации, получили комплекты полевого обмундирования нового поколения. Об этом сообщили в Минобороны.
«В воздушно-десантные войска ... поступили всесезонные комплекты полевого обмундирования ... (ВКПО 3.0). Новое поколение ВКПО изготовлено из материалов с улучшенными свойствами», — отмечается в сообщении.
Обмундирование обладает повышенными эргономическими характеристиками. В первую поставку для ВДВ вошли летние костюмы, головные уборы, влаго-ветрозащитные комплекты, тактическая обувь.
Новую форму уже испытали в боевых действиях в различных погодных условиях. Бойцы высоко оценили удобство и практичность ВКПО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ВДВ в зоне спецоперации поступило обмундирование нового поколения
- В Иране сообщили, что россияне могут получать визы по прилете в страну
- Константинов: Передача Крыма УССР не была юридически оформлена
- Маск назвал газету The Washington Post рупором пропаганды
- Британские эксперты заявили, что армия России готовит Украине большие проблемы
- Глава Тайваня исключила военное решение ситуации вокруг острова
- Генерал Милли и главком ВСУ обсудили обстановку на Украине
- Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Тихом океане
- ВС России нанесли удары по трем бригадам ВСУ в районе Серебрянского лесничества
- СМИ: ВСУ добивались максимального количества жертв среди населения Артемовска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru