В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки
1 февраля 202410:41
Ранее судимый пенсионер пытался обменять пистолет и патроны в магазине московского района Чертаново Южное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
На опубликованном видео видны кадры, как мужчина кладет на прилавок сначала патроны, затем оружие. Работник заведения пояснил, что пенсионер просил его обменять оружие и боеприпасы на бутылку водки.
Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело о попытке незаконного приобретения оружия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru