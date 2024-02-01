В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки

Ранее судимый пенсионер пытался обменять пистолет и патроны в магазине московского района Чертаново Южное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

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На опубликованном видео видны кадры, как мужчина кладет на прилавок сначала патроны, затем оружие. Работник заведения пояснил, что пенсионер просил его обменять оружие и боеприпасы на бутылку водки.

Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело о попытке незаконного приобретения оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПистолетВодкаМВД РФ

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