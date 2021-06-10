В Тихом океане стартовали масштабные учения российского флота
В центральной части Тихого океана проводятся оперативные учения российского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне проводится в рамках подготовки органов военного управления сил Тихоокеанского флота на 2021 год.
К учениям привлечены до 20 надводных кораблей, а также подлодки и суда обеспечения, которые совершили переход в 4000 километром, пишет RT.
Участники отработают задачи по управлению группировками вдали от пунктов базирования при охране и обороне океанских коммуникаций.
Ранее сообщалось, что российские ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на плановые учения в район боевой подготовки Северного флота.
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