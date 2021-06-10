В Тихом океане стартовали масштабные учения российского флота

В центральной части Тихого океана проводятся оперативные учения российского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне проводится в рамках подготовки органов военного управления сил Тихоокеанского флота на 2021 год.

Крейсеры Северного флота РФ вышли в Баренцево море на фоне учений Arctic Challenge

К учениям привлечены до 20 надводных кораблей, а также подлодки и суда обеспечения, которые совершили переход в 4000 километром, пишет RT.

Участники отработают задачи по управлению группировками вдали от пунктов базирования при охране и обороне океанских коммуникаций.

Ранее сообщалось, что российские ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на плановые учения в район боевой подготовки Северного флота.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры