В Тихом океане стартовали масштабные учения российского флота

К учениям привлечены до 20 надводных кораблей, а также подлодки и суда обеспечения, которые совершили переход в 4000 километром, пишет RT.

Участники отработают задачи по управлению группировками вдали от пунктов базирования при охране и обороне океанских коммуникаций.

Ранее сообщалось, что российские ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на плановые учения в район боевой подготовки Северного флота.

