В Свердловской области некоторым находящимся в запасе запретили выезд из России
Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков запретил некоторым находящимся в запасе выезжать за пределы России без разрешения, сообщает ТАСС.
В приказе, который опубликован на сайте комиссариата, речь идёт об офицерах, прапорщиках, мичманах, сержантах, старшинах, солдатах и матросах запаса.
Согласно документу, временно проживающие в Свердловской области граждане, пребывающие в запасе и получившие повестки, обязаны необходимо немедленно убыть к месту постоянного жительства.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила об отсутствии для россиян ограничений на федеральном уровне по поездкам на территории России и за рубеж на фоне объявленной частичной мобилизации, сообщает RT.
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