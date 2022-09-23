В Свердловской области некоторым находящимся в запасе запретили выезд из России

В приказе, который опубликован на сайте комиссариата, речь идёт об офицерах, прапорщиках, мичманах, сержантах, старшинах, солдатах и матросах запаса.

Согласно документу, временно проживающие в Свердловской области граждане, пребывающие в запасе и получившие повестки, обязаны необходимо немедленно убыть к месту постоянного жительства.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила об отсутствии для россиян ограничений на федеральном уровне по поездкам на территории России и за рубеж на фоне объявленной частичной мобилизации, сообщает RT.