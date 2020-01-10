В США заявили об «агрессивном» российском корабле в Аравийском море
Российский боевой корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» в акватории Аравийского моря, сообщает CNN со ссылкой на представителя Пятого флота ВМС США.
На обнародованных телеканалом кадрах российское судно сближается с эсминцем на 50-55 метров, после чего идет параллельным курсом.
В ВМС США отметили, что американские моряки отреагировали стандартным морским сигналом об угрозе столкновения. Позднее российский корабль все же изменил свой курс.
Официально о присутствии в Аравийском море российских кораблей не сообщалось, однако в декабре там проходили учения с привлечением кораблей Балтийского флота. Кроме того, ВМФ России нередко сопровождает в Аравийском море гражданские суда.
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