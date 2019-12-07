В США спустили на воду авианосец «Джон Ф. Кеннеди»
В США началась торжественная церемония крещения (аналог спуска на воду в России) авианосца «Джон Ф. Кеннеди» (USS John F. Kennedy). Мероприятие проходит в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.
Основным докладчиком на церемонии стал бывший администратор НАСА генерал-майор Чарльз Болден. Также участие в спуске судна на воду принимает дочь президента Джона Ф. Кеннеди, посол Кэролайн Кеннеди.
Авианосец Джон Ф. Кеннеди стал вторым судном класса Джеральда Р. Форда. Корабль заменит аналогичный «Нимиц» (USS Nimitz, CVN 68), когда тот будет выведен из эксплуатации.
#LIVENOW: Watch as the #USNavy christens its newest aircraft carrier, the future USS John F. Kennedy!— U.S. Navy (@USNavy) 7 декабря 2019 г.
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Ранее сообщалось, что авианосный флот США понесет невосполнимые потери, если нанести удар по верфи в городе Ньюпорт-Ньюсе, так как она единственная в стране оборудована для починки и строительства такого типа кораблей. в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в заявил, что американские авианосцы в Балтийском море смогут пройти немного из-за большой осадки.
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