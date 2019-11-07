В России придумали, как лишить США всех авианосцев

Так, по словам эксперта, верфь в Ньюпорт-Ньюсе располагает всего тремя стапелями, два из которых используются для ремонта, и лишь один – для постройки кораблей. В случае выведения их из строя, у американских авианосцев возникнут проблемы с поставкой новых кораблей и ремонтом действующих, пишет Ura.ru.

Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в заявил, что американские авианосцы в Балтийском море смогут пройти немного из-за большой осадки.

«На закрытых морских театрах военных действий современным авианосцам делать нечего. Авианосец – это оружие открытых океанов. Даже в годы Второй мировой войны авианосцы в закрытых морях не применялись никогда. А уж тем более сегодня, когда боевой радиус авианосной авиации достигает 800 километров при массированных ударах и до 2-3 тысяч километров - ограниченными силами. Авианосец никогда не пойдёт в Балтийское море. У него осадка 10 с лишним метров. Районов, где он сможет пройти с такой осадкой, в Балтийском море совсем немного, поэтому ему там делать нечего», - заверил он.



