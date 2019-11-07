В России придумали, как лишить США всех авианосцев
Авианосный флот США понесет невосполнимые потери, если нанести удар по верфи в городе Ньюпорт-Ньюсе, так как она единственная в стране оборудована для починки и строительства такого типа кораблей. Об этом в своей колонке для «Военно-промышленного курьера» пишет доктор военных наук Константин Сивков.
«Во-первых, по единственной верфи могут быть нанесены удары крылатыми ракетами в обычном снаряжении. Во-вторых, имеющихся мощностей может не хватить для своевременного восстановления поврежденных кораблей, не говоря уже о постройке новых», — утверждает Сивков.
Так, по словам эксперта, верфь в Ньюпорт-Ньюсе располагает всего тремя стапелями, два из которых используются для ремонта, и лишь один – для постройки кораблей. В случае выведения их из строя, у американских авианосцев возникнут проблемы с поставкой новых кораблей и ремонтом действующих, пишет Ura.ru.
Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в заявил, что американские авианосцы в Балтийском море смогут пройти немного из-за большой осадки.
«На закрытых морских театрах военных действий современным авианосцам делать нечего. Авианосец – это оружие открытых океанов. Даже в годы Второй мировой войны авианосцы в закрытых морях не применялись никогда. А уж тем более сегодня, когда боевой радиус авианосной авиации достигает 800 километров при массированных ударах и до 2-3 тысяч километров - ограниченными силами. Авианосец никогда не пойдёт в Балтийское море. У него осадка 10 с лишним метров. Районов, где он сможет пройти с такой осадкой, в Балтийском море совсем немного, поэтому ему там делать нечего», - заверил он.
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