СМИ рассказали о подготовке США к третьей мировой войне

Военно-воздушные силы США, во время регулярных учений, моделируют воздушные противостояния великих держав. Об этом пишет обозреватель Крис Осборн в статье для издания The National Interest.

В статье отмечается, что во время учений Red Flag ВВС США сталкиваются с хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, которая обладает передовыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) и высокотехнологичными самолетами пятого поколения.

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Автор также ссылается на отчет ВВС США, в котором говорится, что целью Red Flag является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», — говорится в документе.

Отметим, что учения Red Flag — это ежегодная массовая военная игра. В рамках этих учений самолеты F-35 и F-22 ВВС США готовятся атаковать вражеские самолеты, вести воздушный бой, наносить удары по средствам ПВО и прочее.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:ВойнаУченияСША
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