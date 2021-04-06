СМИ рассказали о подготовке США к третьей мировой войне
Военно-воздушные силы США, во время регулярных учений, моделируют воздушные противостояния великих держав. Об этом пишет обозреватель Крис Осборн в статье для издания The National Interest.
В статье отмечается, что во время учений Red Flag ВВС США сталкиваются с хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, которая обладает передовыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) и высокотехнологичными самолетами пятого поколения.
Автор также ссылается на отчет ВВС США, в котором говорится, что целью Red Flag является подготовка вооруженных сил к «многодоменной» войне. Таким образом, вооруженные силы должны быть готовы реагировать и преодолевать любые вражеские препятствия для осуществления успешной миссии», — говорится в документе.
Отметим, что учения Red Flag — это ежегодная массовая военная игра. В рамках этих учений самолеты F-35 и F-22 ВВС США готовятся атаковать вражеские самолеты, вести воздушный бой, наносить удары по средствам ПВО и прочее.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 328 / сут.
Умерли
101 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 902 / сут.
- Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля
- Банки не будут объяснять россиянам причину отказа в выдаче кредита
- В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне
- СМИ рассказали о подготовке США к третьей мировой войне
- Часть жилого дома обрушилась в Красноярском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru