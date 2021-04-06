СМИ рассказали о подготовке США к третьей мировой войне

Военно-воздушные силы США, во время регулярных учений, моделируют воздушные противостояния великих держав. Об этом пишет обозреватель Крис Осборн в статье для издания The National Interest.

В статье отмечается, что во время учений Red Flag ВВС США сталкиваются с хорошо вооруженным противником, так называемой красной командой, которая обладает передовыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) и высокотехнологичными самолетами пятого поколения.