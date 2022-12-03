В США представили новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider
Американская компания Northrop Grumman, один из крупнейших оборонных подрядчиков страны, представила новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Об этом сообщает РИА Новости.
Презентация состоялась в пятницу на заводе в Палмдейл (штат Калифорния).
Northrop Grumman позиционирует свой бомбардировщик, созданный по технологии «стелс», как единственный в мире самолет шестого поколения. Отмечается, что B-21 Raider сможет достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения, преодолевать самые передовые системы ПВО. В перспективе разработчик намерен представить беспилотные модификации самолета.
Еще пять бомбардировщиков такого типа находятся на различных стадиях производства, поднять B-21 в воздух предполагается в 2023 году.
Пентагон намерен приобрести не менее ста таких самолетов, для этих целей военное ведомство зарезервировало более $19 млрд на 2023-2027 годы.
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