В США представили новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Презентация состоялась в пятницу на заводе в Палмдейл (штат Калифорния).

Northrop Grumman позиционирует свой бомбардировщик, созданный по технологии «стелс», как единственный в мире самолет шестого поколения. Отмечается, что B-21 Raider сможет достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения, преодолевать самые передовые системы ПВО. В перспективе разработчик намерен представить беспилотные модификации самолета.

Еще пять бомбардировщиков такого типа находятся на различных стадиях производства, поднять B-21 в воздух предполагается в 2023 году.

Пентагон намерен приобрести не менее ста таких самолетов, для этих целей военное ведомство зарезервировало более $19 млрд на 2023-2027 годы.

