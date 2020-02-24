В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ

В США назвали российские патроны калибра 12,7×55 мм для оружия, созданного для вооружения подразделений спецназначения ФСБ РФ, наиболее странными из существующих. Однако, признана их эффективность. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью», — оценили патрон эксперты издания.