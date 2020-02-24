В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ
В США назвали российские патроны калибра 12,7×55 мм для оружия, созданного для вооружения подразделений спецназначения ФСБ РФ, наиболее странными из существующих. Однако, признана их эффективность. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью», — оценили патрон эксперты издания.
По их мнению, новый российский патрон способен поразить противника в современном бронежилете, который неуязвим для боеприпасов калибра 9х39 мм, отмечает Газета.ru.
Напомним, специальный боеприпас СЦ-130 калибра 12,7×55 мм был разработан в рамках российской оружейной программы «Выхлоп» в 2010 году. В настоящее время он используется при стрельбе из снайперской винтовки крупного калибра (ВССК) и штурмовой винтовки АШ-12 (ШАК-12) в ходе спецопераций ФСБ России.
Накануне выступая в ходе концерта в честь Дня защитников Отечества, президент России Владимир Путин заявил о том, что страна продолжит перевооружение армии и флота новейшими видами оружия, в том числе, аналогов которого нет в мире.
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