В Средиземном море начались военные учения России и Египта
В Средиземном море начались учения военно-морских сил Египта и Черноморского флота России. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Сообщается, что морская фаза учения «Мост дружбы-2021» продлится три дня.
По данным источника, в состав отряда кораблей ВМФ России входят патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого находится вертолет Ка-27ПС. В отряде кораблей ВМС Арабской Республики Египет представлены два корвета, фрегат и судно обеспечения.
Военные учения России и Египта «Мост дружбы» проводятся с 2015 года. В прошлом году они были реализованы в Черном море.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru