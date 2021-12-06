В Средиземном море начались военные учения России и Египта

В Средиземном море начались учения военно-морских сил Египта и Черноморского флота России. Об этом рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Сообщается, что морская фаза учения «Мост дружбы-2021» продлится три дня.

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По данным источника, в состав отряда кораблей ВМФ России входят патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого находится вертолет Ка-27ПС. В отряде кораблей ВМС Арабской Республики Египет представлены два корвета, фрегат и судно обеспечения.

Военные учения России и Египта «Мост дружбы» проводятся с 2015 года. В прошлом году они были реализованы в Черном море.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Средиземное МореЧерное МореВоенные УченияРоссияЕгипет
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