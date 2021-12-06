СМИ: В российскую армию поступили первые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
В российскую армию поступили первые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.
Отмечается, что уже было подписано два контракта. Техника должна пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов. О количестве машин не сообщается в связи с засекреченностью информации.
Ми-8АМТШ-ВН – последняя модификация военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17, предназначенного для огневой поддержки деятельности бойцов спецназа. По сравнению с предыдущей версией Ми-8АМТШ-ВН имеет более высокую крейсерскую и максимальную скорость полета. Она достигает 280 километров в час. Максимальный взлетный вес новых машин - 13,5 тонн. Боевая живучесть вертолета также увеличена.
Разработчики установили на Ми-8АМТШ-ВН новое вооружение. Теперь, кроме неуправляемых ракет, бомб различного калибра и стрелково-пушечного вооружения, на вертолете будет применяться комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. Помимо стандартного вооружения, на машине также установлены четыре пулемета.
На вертолете присутствует комплекс обороны «Президент-С», в автоматическом режиме распознающий пуск ракет и осуществляющий постановку помех их головкам наведения, а также выброс ложных тепловых целей.
Ми-8АМТШ-ВН был создан на основе опыта боевого применения вертолетов, которые использовались, в том числе, и в Сирии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
- На Сахалине сел на мель китайский сухогруз
- На Украине заявили о «войне» России и США в Донбассе
- СМИ: В российскую армию поступили первые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
- Моргенштерн стал главным артистом года по версии «Яндекс.Музыки»
- Опрос: 25% россиян безразлична длительность новогодних каникул
- «Вымысел»: Блогер Якушев назвал шуткой обращение в СК о песнях Oxxxymiron
- Данные о небанковских рассрочках включат в кредитные истории россиян
- СМИ: В ЕС отнеслись с недоверием к данным США о планах российского «вторжения» на Украину
- Синоптик пообещал «температурный сэндвич» зимой в Центральной России
- Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявили в Аргентине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru