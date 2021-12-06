СМИ: В российскую армию поступили первые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН

В российскую армию поступили первые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Отмечается, что уже было подписано два контракта. Техника должна пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов. О количестве машин не сообщается в связи с засекреченностью информации.

Ми-8АМТШ-ВН – последняя модификация военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17, предназначенного для огневой поддержки деятельности бойцов спецназа. По сравнению с предыдущей версией Ми-8АМТШ-ВН имеет более высокую крейсерскую и максимальную скорость полета. Она достигает 280 километров в час. Максимальный взлетный вес новых машин - 13,5 тонн. Боевая живучесть вертолета также увеличена.

Разработчики установили на Ми-8АМТШ-ВН новое вооружение. Теперь, кроме неуправляемых ракет, бомб различного калибра и стрелково-пушечного вооружения, на вертолете будет применяться комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. Помимо стандартного вооружения, на машине также установлены четыре пулемета.