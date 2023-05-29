В Совфеде допустили увеличение числа российских военных баз в Африке
Есть все предпосылки для увеличения количества российских военных баз в Африке. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Сенатор выразил надежду, что соответствующих соглашений удастся добиться в ходе форума Россия - Африка. Мероприятие пройдет 26-29 июля в Москве.
«Нужны лишь желание и политическая воля африканских лидеров», - сказал парламентарий.
Посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что его страна заинтересована в размещении российской военной базы, передает «Радиоточка НСН».
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