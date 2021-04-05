В соцсетях обсуждают растяжку солдата на репетиции парада Победы

На одном из размещенных в сети кадров видно, как солдат выполняет упражнение с большой амплитудой — его нога поднимается выше головы. В соцсетях фото вызвало восторг, а комментаторы отмечают, что «наши военнослужащие демонстрируют чудеса растяжки».

Напомни, первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы состоялась в понедельник, 5 апреля. В ней приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

