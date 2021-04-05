В соцсетях обсуждают растяжку солдата на репетиции парада Победы

Один из участников репетиции парада Победы в подмосковном Алабино продемонстрировал свою гибкость. На опубликованные после мероприятия снимки обратили внимание журналисты «Московского комсомольца».

В Минобороны РФ объявили график репетиций Парада Победы

На одном из размещенных в сети кадров видно, как солдат выполняет упражнение с большой амплитудой — его нога поднимается выше головы. В соцсетях фото вызвало восторг, а комментаторы отмечают, что «наши военнослужащие демонстрируют чудеса растяжки».

Напомни, первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы состоялась в понедельник, 5 апреля. В ней приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

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ФОТО: пресс-служба Минобороны России
ТЕГИ:Парад Победы
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