В соцсетях обсуждают растяжку солдата на репетиции парада Победы
Один из участников репетиции парада Победы в подмосковном Алабино продемонстрировал свою гибкость. На опубликованные после мероприятия снимки обратили внимание журналисты «Московского комсомольца».
На одном из размещенных в сети кадров видно, как солдат выполняет упражнение с большой амплитудой — его нога поднимается выше головы. В соцсетях фото вызвало восторг, а комментаторы отмечают, что «наши военнослужащие демонстрируют чудеса растяжки».
Напомни, первая совместная репетиция парада в честь Дня Победы состоялась в понедельник, 5 апреля. В ней приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.
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